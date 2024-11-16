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        Kayseri'de hafızlığı tamamlayan 455 öğrenci için icazet töreni yapıldı

        Kayseri Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 455 öğrenci için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:05 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:43
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        Kayseri'de hafızlığı tamamlayan 455 öğrenci için icazet töreni yapıldı
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        Kayseri Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 455 öğrenci için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

        Kadir Has Spor Salonu'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, hafız olan öğrencilerin başarısında anne ve babaların da büyük emeği olduğunu söyledi.

        İslamiyet'in binlerce yıl dünyaya adalet götüreceğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Dünyanın birçok yerinde bizim dinimize, bizim Peygamberimize bazı alçaklar hakaret ediyor ama bilmiyorlar ki onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bu binler, bu salonları doldurmaya devam edecek. Bu memleket hafızlar yetiştirmeye devam edecek. Peygamber efendimizin ismini anarken kalpleri tir tir titreyecek, heyecandan gözyaşı dökecek. Kayseri de bu millet de Hazreti Muhammed Mustafa'ya aşık."

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da Kayseri'de nice yiğitler, alimler ve veliler yetiştiğini ifade etti.

        Hafızların önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Ayvaz, "Kur'an, sevgili Peygamberimize inmeye başladığı andan itibaren Peygamberimiz ve sahabeler onu ezberlemeye başladı. Daha sonra gönülden gönüle, satırdan satıra yazılmasıyla günümüze kadar geldi. Bir gelenek oldu. Bu geleneğimiz devam ediyor." dedi.

        Konuşmaların ardından hafızlığını tamamlayan 239 kız ve 216 erkek öğrenciye icazet belgeleri verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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