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        Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Morris'ten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaret

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:50
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        Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Morris'ten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaret
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        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Morris, Başkan Büyükkılıç tarafından karşılandı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, Morris'e "Zenginlikler Şehri Kayseri" başlıklı tanıtım videosunu izleterek kent hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette konuşan Morris, İngiltere'den Türkiye’ye gelen turist sayısında 4 milyondan fazla ziyaret ile rekora imza attıklarını ifade ederek, ilişkilerin arttırılması temennisinde bulundu.

        Morris, misafirperverliğinden ötürü Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Kış turizmi için Türkiye’deki en elverişli şehrin Kayseri olduğunu ifade eden Büyükkılıç da Morris'i Erciyes Kayak Merkezi'ne davet etti.

        Konuşmaların ardından Büyükkılıç, Büyükelçi Morris ve heyeti ile Büyükşehir Parkı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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