Futbol: UEFA Uluslar Ligi
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 75 Zeki Çelik), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 İsmail Yüksek), Yunus Akgün, Arda Güler (Dk. 86 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Enes Ünal)
Galler: Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas (Dk. 72 Cullen), James (Dk. 73 Brooks), Sheehan, Wilson, Johnson (Dk. 90 Koumas), Harris (Dk. 46 James)
Sarı kartlar: Dk. 9 Johnson, Dk. 88 Rodon (Galler), Dk. 63 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)
KAYSERİ
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