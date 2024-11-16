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        Futbol: UEFA Uluslar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:05 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:35
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        Futbol: UEFA Uluslar Ligi
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)

        Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 75 Zeki Çelik), Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 46 İsmail Yüksek), Yunus Akgün, Arda Güler (Dk. 86 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Enes Ünal)

        Galler: Darlow, Williams, Roberts, Rodon, Davies, Thomas (Dk. 72 Cullen), James (Dk. 73 Brooks), Sheehan, Wilson, Johnson (Dk. 90 Koumas), Harris (Dk. 46 James)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Johnson, Dk. 88 Rodon (Galler), Dk. 63 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

        KAYSERİ

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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