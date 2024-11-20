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        Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi kasım ayı genel kuruluna katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi kasım ayı genel kuruluna katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:01
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        Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi kasım ayı genel kuruluna katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi kasım ayı genel kuruluna katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçlayan Kayseri Kent Konseyi'nin genel kurulu gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki genel kurula Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve konsey üyeleri katıldı.

        Burada konuşan Büyükkılıç, konseye emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bize yakışan, şehrimizin sorunlarını gidermek için çözüm önerilerini iletmek, kafa yormak, sahiplenmek, teşvik edici ya da katkı sağlayıcı, çözüm odaklı olmak. Bu bizim anlayışımız ve bugüne kadar yönetim yaklaşımımız da bu oldu." ifadelerini kullandı.

        Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Sosyal içerikli çalışmaların yanı sıra tarihi dokuları koruma yönünde epey çalışma yapıyoruz. Değişik medeniyetlerin zenginliği ile tarihe tanıklık ediyoruz. Kent Konseyi olarak tek yumruk halinde şehrimizin bakış açısı şu veya bu olmalı demeli, sivil toplumumuz, üniversitelerimiz de buna katkı sağlamalı. Kent Konseyi yük alacak, zaman zaman şehrin yükünü çekecek. Yaptığı çalışmalarla aidiyet duygusu dediğimiz şehrin sahiplenmesini ve anlatılmasını sağlayacak."

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