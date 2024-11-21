Hacılar'da yeni yollar trafiği rahatlatacak
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 7,3 kilometrelik yeni imar yolunu vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 7,3 kilometrelik yeni imar yolunu vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.
Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçe sakinlerinin daha kolay ve konforlu ulaşıma sahip olması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Bu yıl içerisinde toplam 7,3 kilometrelik yeni imar yolunu açarak halkın hizmetine sunduklarını aktaran Özdoğan, yeni yolların ilçedeki trafik akışını rahatlatacağını, bölgedeki yapılaşmayı hızlandıracağını ve günlük hayatı kolaylaştıracağını ifade etti.
Özdoğan, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak hizmetleri çeşitlendirdiklerini, ulaşım projelerine devam edeceklerini kaydetti.
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