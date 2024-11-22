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        Kayseri OSB kışa hazır

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, kış öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:17
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        Kayseri OSB kışa hazır
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, kış öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, sanayicilerin ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için personel, tüm araç ve ekipmanlar ile kış şartlarına hazır olduklarını belirtti.

        Kayseri OSB içindeki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığını, 22 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 49 kilometre yeni asfaltlama işleminin bitirildiğini aktaran Yalçın, "2024 yılı için asfaltlama programımızı başarıyla tamamladık. Yaptığımız asfalt yenileme sayesinde yollarımız kış şartlarında daha güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca, kaldırım yenileme ve asfalt yollardaki ufak çaplı yıpranmaların tamirat ve yama işlemlerine de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kış aylarında kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafikte aksama yaşanmaması için de hazır olduklarını belirten Başkan Yalçın, tuzlama yapan araçlar ve ekipmanlarının bakımının yapılarak hazır hale getirildiğini, bunun yanı sıra tuz stoklarının ise yeterli düzeyde bulunduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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