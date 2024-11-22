Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, kış öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, sanayicilerin ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için personel, tüm araç ve ekipmanlar ile kış şartlarına hazır olduklarını belirtti.

Kayseri OSB içindeki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığını, 22 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 49 kilometre yeni asfaltlama işleminin bitirildiğini aktaran Yalçın, "2024 yılı için asfaltlama programımızı başarıyla tamamladık. Yaptığımız asfalt yenileme sayesinde yollarımız kış şartlarında daha güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca, kaldırım yenileme ve asfalt yollardaki ufak çaplı yıpranmaların tamirat ve yama işlemlerine de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.