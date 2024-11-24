Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde finale kalan yapımlar belli oldu

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde iki kategoride 9 belgesel ve 12 kısa film finale kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Erciyes Üniversitesinin katkısıyla Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali, 12'nci kez sinemaseverlerle buluşacak.

26 Kasım'da başlayıp 28 Kasım'da sona erecek festivalde, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film kategorilerinde 21 film yarışacak. Ulusal Belgesel Film kategorisinde, Spirit Of The Ice (Buzun Ruhu) / Kadircan Arabacı, Domates Biber Depresyon / Aybüke Avcı, Toprağa Dönüş / Muhammet Kerem Kurtuluş, Kapadokya’nın Gizemli Mabedi: Erciyes / Zafer Geyikçi, Heraion Theikhos’un Kadınları / Özge Deniz Özker, Onların Peşindeyim / Tolga Oskar, Uzaktan Yardım / Yusuf Ölmez, Write My Name/ Begüm Aksoy ve Derya Ar ile Fatoş / İlcan Edgar Özuluca finalist oldu.