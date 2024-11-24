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        Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde finale kalan yapımlar belli oldu

        Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde iki kategoride 9 belgesel ve 12 kısa film finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:32
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        Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde finale kalan yapımlar belli oldu
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        Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde iki kategoride 9 belgesel ve 12 kısa film finale kaldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Erciyes Üniversitesinin katkısıyla Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali, 12'nci kez sinemaseverlerle buluşacak.

        26 Kasım'da başlayıp 28 Kasım'da sona erecek festivalde, Ulusal Belgesel Film ve Ulusal Kısa Film kategorilerinde 21 film yarışacak.

        Ulusal Belgesel Film kategorisinde, Spirit Of The Ice (Buzun Ruhu) / Kadircan Arabacı, Domates Biber Depresyon / Aybüke Avcı, Toprağa Dönüş / Muhammet Kerem Kurtuluş, Kapadokya’nın Gizemli Mabedi: Erciyes / Zafer Geyikçi, Heraion Theikhos’un Kadınları / Özge Deniz Özker, Onların Peşindeyim / Tolga Oskar, Uzaktan Yardım / Yusuf Ölmez, Write My Name/ Begüm Aksoy ve Derya Ar ile Fatoş / İlcan Edgar Özuluca finalist oldu.

        Ulusal Kısa Film kategorisinde ise Aç Açına / Ahmet Toğaç, Bir Aile / Murat Çetinkaya, Çekiliş / Muhammet Emin Altunkaya, Danışman / Mehmet Kanadlı ve Halil İbrahim Kaplan, Kıssadan Kahve / Gizem Coşgun, Gukla / Emine Uysal Berger ve Özgür Ceylan, Tavuk Suyuna Çorba / Deniz Büyükkırlı, Kötü Bir Gün / Yaşar Güney Yurdakul, Mori / Yakup Tekintangaç, Şöyle Anlatayım / Damla Ersan, Rehber / Mert Erez ve Kurtlar / Ecre Begüm Bayrak finale kaldı.

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