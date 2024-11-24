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        Kayseri Emniyet Müdürlüğünden kar yağışı nedeniyle kapanan yollara ilişkin açıklama

        Kayseri'yi Malatya, Kahramanmaraş'ın Göksun ve Sivas'ın Gürün ilçelerine bağlayan kara yolları, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:19
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        Kayseri Emniyet Müdürlüğünden kar yağışı nedeniyle kapanan yollara ilişkin açıklama
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        Kayseri'yi Malatya, Kahramanmaraş'ın Göksun ve Sivas'ın Gürün ilçelerine bağlayan kara yolları, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı dolayısıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri yapıldı.

        Kayseri'yi Malatya, Gürün ve Göksun kara yollarına bağlayan yolların yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapandı.

        Öte yandan, Kayseri-Ankara kara yolunun 14'üncü kilometresi Kalkancık mevkisinde kazadan dolayı yol trafiğe geçici olarak kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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