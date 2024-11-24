Kayseri Emniyet Müdürlüğünden kar yağışı nedeniyle kapanan yollara ilişkin açıklama

Öte yandan, Kayseri-Ankara kara yolunun 14'üncü kilometresi Kalkancık mevkisinde kazadan dolayı yol trafiğe geçici olarak kapatıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı dolayısıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri yapıldı.

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