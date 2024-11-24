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        Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi

        Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:43
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        Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitime 1 gün ara verildi
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        Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Niğde

        Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        - Nevşehir

        Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

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