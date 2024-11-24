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        Büyükkılıç, 2025 Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak Kayseri turizmini tanıttı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak Kayseri'nin turizmi ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:08
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        Büyükkılıç, 2025 Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak Kayseri turizmini tanıttı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak Kayseri'nin turizmi ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, festivalin 6-14 Eylül 2025'te gerçekleşeceğini anımsattı.

        Kayseri'de 44 noktadaki kültür yolu projeleri ile hem geçmişin izlerini koruduklarını hem de modern turizmin olanaklarını bir arada sunduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "6 bin yıllık geçmişi ve 7,5 milyon yıllık doğa mirasıyla Kayseri, medeniyetlerin izlerini taşırken her bir köşesi ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak. Kent genelinde 44 tarihi ve kültürel nokta öne çıkıyor. Bu noktalar arasında Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi, Hunat Hatun Külliyesi, Kayseri Kalesi, Kayseri Müzesi, Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Basın Müzesi gibi önemli mekanlar yer alıyor."

        Kayseri'de sağlık, spor, gastronomi ve eğitim alanlarında da önemli adımlar atıldığını belirten Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi, Sultan Sazlığı ve Kapuzbaşı Şelalesi gibi doğal güzelliklerin doğaseverler için eşsiz fırsatlar sunduğunu aktardı.

        Kentin tarihi ve kültürel mirasının hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çektiğini dile getiren Büyükkılıç, Müze Rotası, Doğa Rotası, Koramaz Vadisi Rotası, Selçuklu Rotası ve İnanç Rotası gibi gezilecek yerlerin ziyaretçilere farklı deneyimler sunduğunu kaydetti.

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