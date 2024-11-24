Büyükkılıç, 2025 Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak Kayseri turizmini tanıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak Kayseri'nin turizmi ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, festivalin 6-14 Eylül 2025'te gerçekleşeceğini anımsattı.

Kayseri'de 44 noktadaki kültür yolu projeleri ile hem geçmişin izlerini koruduklarını hem de modern turizmin olanaklarını bir arada sunduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"6 bin yıllık geçmişi ve 7,5 milyon yıllık doğa mirasıyla Kayseri, medeniyetlerin izlerini taşırken her bir köşesi ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak. Kent genelinde 44 tarihi ve kültürel nokta öne çıkıyor. Bu noktalar arasında Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi, Hunat Hatun Külliyesi, Kayseri Kalesi, Kayseri Müzesi, Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Basın Müzesi gibi önemli mekanlar yer alıyor."