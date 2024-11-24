Yolda mahsur kalan kanser hastası AFAD tarafından kurtarıldı
Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı.
Adana'dan kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD, bir araçta mahsur kalan aileye ulaştı.
Ekipler, kanser tedavisi için Tufanbeyli'den Kayseri'ye gelmeye çalıştıkları öğrenilen H.İ.K. ve eşini bulundukları araçtan aldı.
Çift, misafir edilmek üzere Karayolları bakımevine götürüldü.
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