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        Kayseri'de kardan kapanan 461 mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 461 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:39
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        Kayseri'de kardan kapanan 461 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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        Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 461 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 16 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 130 araç ve 340 personelle çalışma yürüttü.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Akkışla'da 15, Bünyan'da 22, Develi'de 55, Felahiye'de 18, Hacılar'da 6, İncesu'da 13, Kocasinan'da 38, Özvatan'da 6, Pınarbaşı'da 110, Sarıoğlan'da 22, Sarız'da 16, Talas'ta 12, Tomarza'da 60, Yahyalı'da 53 ve Yeşilhisar'da 15 olmak üzere 461 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

        Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan'da 4, Develi'de 5, Özvatan’da 2, Pınarbaşı'da 80, Sarız'da 34, Sarıoğlan'da 5, Tomarza'da 30 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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