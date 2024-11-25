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        Kayseri'de kadın derneği üyelerinin rol aldığı tiyatro sahnelendi

        Kayseri'de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) üyelerinin rol aldığı "Bana Ellerini Ver" adlı tiyatro sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:55 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:06
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        Kayseri'de kadın derneği üyelerinin rol aldığı tiyatro sahnelendi
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        Kayseri'de Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) üyelerinin rol aldığı "Bana Ellerini Ver" adlı tiyatro sahnelendi.

        "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu'nun kaleme aldığı ve dernek üyesi kadınların rol aldığı tiyatro oyunu Melikgazi Belediyesi toplantı salonunda seyircilerin karşısına çıktı.

        Eşinden, ailesinden ve terör saldırısında hayatını kaybeden kadınların hayat hikayelerinin anlatıldığı oyunda kadına şiddetle mücadele dikkat çekildi.

        Oyun öncesi gazetecilere açıklama yapan KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, 25 Kasım'ın "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olduğunu anımsatarak farkındalık olması adına bugün bu oyunu sahnelediklerini söyledi.

        Tiyatronun yazımından, yönetimine, oynanmasına kadar dernek üyeleri kadınların emeğinin olduğunu belirten Karaoğlu, " Canlandıracağımız karakterlerin hepsi maalesef gerçek hayattan esinlenilmiş karakterler. Bugün burada bir drama izleyeceğiz. Monolog şeklinde olacak oyun Ama bir umutla bitirmek istiyoruz. Oyuncularımız hepsi kadın işbirliğini geliştirme derneğinin üyeleri. Hepsi ilk defa sahneye çıkıyorlar. Bu bağlamda hepsi çok heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım doğrusu benim de ilk deneyimim olacak." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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