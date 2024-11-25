Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı

        Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:16 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kayseri'de yaylada mahsur kalan 80 yaşındaki çoban kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaylada kaybolan 80 yaşındaki çoban ekipler tarafından kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 80 yaşındaki çoban Sadettin Demirkol, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen AFAD, ANDA, UMKE, jandarma, Türkuaz ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaklaşık 24 saat süren çalışması sonucu Demirkol ve küçükbaş hayvanları bulundu.

        Demirkol’un sağlık durumunun iyi olduğu ve küçükbaş hayvanlarının traktör yardımıyla ilçeye götürüldüğü öğrenildi.

        Tipi nedeniyle baş kısımları hariç vücutlarının büyük bölümü kar altında kalan hayvanların bu şekilde soğuktan korunarak yaşadığını anlatan çoban Demirkol, kendisinin de bir bölgede konaklayan koyunlarının arasında donmamak için sürekli hareket halinde olduğunu söyledi.

        Yanında yiyecek içecek olmadığını ve yanlarına kurtların da geldiğini belirten Demirkol, "Koyunların arasında gezdim yoksa ölürdüm. Aslan gibiyim." ifadesini kullandı.

        Demirkol, kendisinin ve 65 koyununun sağ bulunmasıyla ilgili Vali Gökmen Çiçek ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait iş makinelerinin de görev aldığı kurtarma çalışmasına, 35 kişilik ekip katıldı.

        Öte yandan kentte yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD ekipleri, kar yağışı ve tipiden ilerleyemeyen sürücülere de yiyecek içecek ikramında bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kardan kapanan 465 mahalle yolundan 230'u açıldı (3)
        Kayseri'de kardan kapanan 465 mahalle yolundan 230'u açıldı (3)
        Kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar yağışı nedeniyle kapanan Kayseri-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
        Kayserispor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek açıklaması:
        Kayserispor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek açıklaması:
        Kayseri'de kadın derneği üyelerinin rol aldığı tiyatro sahnelendi
        Kayseri'de kadın derneği üyelerinin rol aldığı tiyatro sahnelendi
        Kayseri ve Nevşehir'de eğitime 'kar' engeli
        Kayseri ve Nevşehir'de eğitime 'kar' engeli
        Kayseri ve Nevşehir'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Kayseri ve Nevşehir'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi