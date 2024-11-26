Melikgazi Belediyesi ihaleyle arsa satışı yapacak
Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan 20 arsa için ihale düzenleyecek.
Melikgazi Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan 20 arsa için ihale düzenleyecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenyurt, Erenköy, Becen, Kazım Karabekir, Altınoluk, Hisarcık ve Kıranardı mahallelerinde bulunan arsalar için yüzde 30 peşinat, sıfır faiz ve 36 ay eşit taksit imkanıyla ödeme kolaylığı sağlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bahçeli ev veya villa yaptırmak isteyen vatandaşlar için farklı bir finans modeli geliştirdiklerini belirtti.
Vatandaşlar için 20 arsayı satışa sunduklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"4 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te farklı mahallelerdeki arsalarımızın ihalesine mutlaka katılmanızı öneriyorum. Çok güzel, değişik bir finans modeliyle sizlerin huzuruna çıkıyoruz. Satışını yapacağımız arsaların ödemesi yüzde 30 peşin, geri kalanı eşit taksitli, faizsiz 36 ay vadeli olacak. Dolayısıyla ödeme kolaylığı olan faizsiz ve 36 ay taksitli olacak bu fırsatı kaçırmanızı istemem."
Palancıoğlu, vatandaşın yüzünü güldürecek büyük fırsatın yanı sıra ihale bedelinin peşin ödenmesi durumunda toplamda yüzde 30 indirim, 12 ay vadeli ödenmesi durumunda yüzde 20 indirim ve 24 ay vadeli ödenmesi durumunda yüzde 10 indirim yapılacağını ifade etti.
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