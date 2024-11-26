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        Kayseri'de oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oto yıkama dükkanının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:49
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        Kayseri'de oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oto yıkama dükkanının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Uğurevler Mahallesi 20. Cadde'de bulunan oto yıkama dükkanının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, depodaki kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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