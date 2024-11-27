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        Kayseri'de komşular arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 01:29 Güncelleme: 27.11.2024 - 01:29
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        Kayseri'de komşular arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir apartmanın WhatsApp grubunda A.C. ile M.Ö. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bunun üzerine A.C., evinde bulundurduğu iddia edilen tabanca ile ateş açtığı komşusu M.Ö.’yü karnından, E.Ö.'yü ise bacağından yaraladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Olayın şüphelisi A.C. yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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