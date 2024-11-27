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        Kayseri'de polis ekipleri "şok uygulama" yaptı

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen "şok uygulamada", 2375 kişi ile 1195 araç sorgulandı, 88 park ve 45 taksi kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 05:02 Güncelleme: 27.11.2024 - 05:02
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        Kayseri'de polis ekipleri "şok uygulama" yaptı
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        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen "şok uygulamada", 2375 kişi ile 1195 araç sorgulandı, 88 park ve 45 taksi kontrol edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla belirlenen bölgelerde uygulama yapıldı.

        Toplam 35 ekip ve 70 personelle gerçekleşen uygulamada, 2375 kişi ile 1195 araç sorgulandı, 88 park ve 45 taksinin kontrolü yapıldı.

        Uygulamada, 3 ruhsatsız tüfek, 1 hacizli ve 1 trafikten men otomobil bulundu, 8 aranan şüpheli yakalandı, 6 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

        Ayrıca, üzerinde 2,82 gram uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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