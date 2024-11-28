Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin 2024 yılı ekim ayında yapmış olduğu ihracatın 3 milyar 103 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

İhracatta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 3,1'lik bir artış yaşandığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti: "Kayseri'nin ihracatı ekim ayında 324 milyon dolar olmuştur. Şehrimiz, 2024 yılı ilk 10 ayında ise 3 milyar 103 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. İthalat rakamımız ise ilk 10 ayda 1 milyar 281 milyon dolar seviyesinde kalmıştır. İhracatımızda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 3,43'lük bir artış yaşanmıştır. Kayseri'nin ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 5,07'lik artış sağlamıştır. Kayseri cari fazla veren iller arasındaki yerini korumaya devam etmektedir. Ortaya çıkan rakamlar, 2024 yılı ihracatımızın 2023 yılını geride bırakacağı yönünde güçlü sinyaller vermektedir. Ekonomik göstergeler, ihracata dayalı üretimin artığını ortaya koymaktadır. Hükümetimizce açıklanan orta vadeli program çerçevesinde dış ticaret açığının 2024 yılında tahminlerin ötesinde azalma göstermesi beklenmektedir. Sanayiciler olarak ortaya çıkan tablo bizleri sevindirmektedir."