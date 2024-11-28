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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:46
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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin 2024 yılı ekim ayında yapmış olduğu ihracatın 3 milyar 103 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

        İhracatta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 3,1'lik bir artış yaşandığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "Kayseri'nin ihracatı ekim ayında 324 milyon dolar olmuştur. Şehrimiz, 2024 yılı ilk 10 ayında ise 3 milyar 103 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. İthalat rakamımız ise ilk 10 ayda 1 milyar 281 milyon dolar seviyesinde kalmıştır. İhracatımızda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 3,43'lük bir artış yaşanmıştır. Kayseri'nin ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 5,07'lik artış sağlamıştır. Kayseri cari fazla veren iller arasındaki yerini korumaya devam etmektedir. Ortaya çıkan rakamlar, 2024 yılı ihracatımızın 2023 yılını geride bırakacağı yönünde güçlü sinyaller vermektedir. Ekonomik göstergeler, ihracata dayalı üretimin artığını ortaya koymaktadır. Hükümetimizce açıklanan orta vadeli program çerçevesinde dış ticaret açığının 2024 yılında tahminlerin ötesinde azalma göstermesi beklenmektedir. Sanayiciler olarak ortaya çıkan tablo bizleri sevindirmektedir."

        - KTO Başkanı Gülsoy'un değerlendirmesi

        KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise Kayseri'den 143 ülkeye ihracat gerçekleştirildiklerini ve Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Romanya, Fas, İtalya, Gürcistan, Rusya ile Belçika'nın en önemli ihracat pazarları olarak öne çıktığını dile getirdi.

        Enflasyonla mücadele sürecinin ihracatı da etkilediğini belirten Gülsoy, "Bu süreçte üretimin desteklenmesi ve teşvik edilmesi kritik bir gerekliliktir. Dış talebin zayıflığı, ihracat artışını engelliyor. Ara malı ve yatırım mallarına olan talep zayıflıyor ve sonuçta sanayi üretimimiz düşüyor. Dezenflasyon sürecinde dış pazar destekleriyle daha güçlü kılacak adımlara ihtiyaç duyuyoruz. İç piyasada nakit akışının durduğu bu süreçte, ihracatta ne kadar güçlü olursak ticaret zincirinde ve istihdamda sürdürülebilirliği de sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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