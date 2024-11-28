Kocasinan Belediyesi çalışanlarına afet bilinci eğitimi verildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik afet bilinci eğitimi düzenlendi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce belediye çalışanlarına verilen eğitimle afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimlerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehri hem yürütülen çalışmalarla hem de eğitimlerle depreme karşı daha dirençli hale getirme gayreti içinde olduklarını belirtti.