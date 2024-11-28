Kayseri'de 2 milyon makaron ele geçirildi
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon makaron ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente çok miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
H.A'nın (56) kullandığı kamyonu durdurarak arama yapan ekipler, 2 milyon makaron buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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