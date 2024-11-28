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        Kayseri'de 2 milyon makaron ele geçirildi

        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:37
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        Kayseri'de 2 milyon makaron ele geçirildi
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        Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 milyon makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente çok miktarda kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

        H.A'nın (56) kullandığı kamyonu durdurarak arama yapan ekipler, 2 milyon makaron buldu.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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