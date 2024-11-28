Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.