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        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:55
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        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü. İdman, baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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