Kayseri'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Kayseri'de silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.
Kayseri'de silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla P.B, T.S, S.K. ve O.Y'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, evlerinde ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
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