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        Melikgazi'de 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

        Melikgazi Belediyesi, 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:33
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        Melikgazi'de 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
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        Melikgazi Belediyesi, 6 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Çorakçılar, Altınoluk ve Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm projeleri ile binlerce vatandaşın hayatına dokunduklarını bildirdi.

        Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin refah düzeyini artırmaya devam edeceklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımıza konfor sağlayacak nitelikli ve dayanıklı yapıları hayata geçirmek için kolları sıvadığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızın bugün ulaştığı nokta hem vatandaşlarımızı hem de bizleri memnun ediyor. Melikgazi'mizde niteliğini kaybetmiş, eskimiş, işlevini kaybetmiş, depreme dayanıksız yapıları kaldırarak yerine son derece modern, depreme dayanıklı konutlar kazandırıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve çevre düzenlemelerimiz ile mahallelerimizi yeniden inşa ediyoruz. Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Çorakçılar, Yıldırım Beyazıt ve Altınoluk mahallerimizde tamamladığımız ve yapımı devam eden kentsel dönüşüm projelerimizle binlerce vatandaşımızı hayalindeki eve kavuşturmayı başardık. Yerinde dönüşüm yaparak yenilenen konutlarımızın yanı sıra yeni sosyal alanları da vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."

        Galeri
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