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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:30 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:30
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        Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ş. (28) ile "hırsızlık", "silahla tehdit" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 11 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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