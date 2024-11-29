Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ş. (28) ile "hırsızlık", "silahla tehdit" ve "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 11 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) yakalandı.

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