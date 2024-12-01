Kayseri'de 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 yolcu otobüsü ile 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Metro Turizme ait 34 CYN 144 plakalı yolcu otobüsü, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Şehir Hastanesi Kavşağı'nda Hüseyin B'nin (39) kullandığı 38 EJ 473 otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, daha sonra park halindeki 34 LU 0053 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin B, eşi Emine B. ve oğlu Enes B. (10), itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Yaralanan çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çiftin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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