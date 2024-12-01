İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yerli ve yabancı turistler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın etti.

Yerli ve yabancı kayakseverler, Tekir ve Hacılar kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Merkezi tercih eden profesyonel ve acemi kayakseverler, gün boyu kayak yapmanın keyfini yaşarken, bazıları çocuklarıyla kızağa bindi, bazıları ise gondollarla manzarayı seyretti.

Ziyaretçilerden Maha Abuleyla Gültekin, Katarlı olduğunu, evlendikten sonra Kayseri'ye yerleştiğini söyledi.

Güzel bir günde kayak yaptıklarını ifade eden Gültekin, "Erciyes'e çölden, Kuveyt'ten geldim. Dünyanın en sıcak yerinden en soğuk yerine gelmiş gibi hissediyorum. İnşallah çok güzel bir sezon olur." dedi.