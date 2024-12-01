Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 20 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 20 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek, yer temin etmek" suçlarından 20 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (36) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.