Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Teknopark'ta üretilen kozmetik ürünleri sektördeki yerini alıyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Teknopark bünyesindeki bir şirket tarafından üretilen kozmetik ürünleri sektördeki yerini alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Teknopark'ta üretilen kozmetik ürünleri sektördeki yerini alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Teknopark bünyesindeki bir şirket tarafından üretilen kozmetik ürünleri sektördeki yerini alıyor.

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi ve İlaç Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Dayan'ın öncülüğünde kurulan Neotis AŞ'de hem mezoterapi hem de dermal dolgu ürünleri üretiliyor.

        Dayan, AA muhabirine, Türkiye'de özellikle son 10 yılda kozmetik sektörünün oldukça geliştiğini söyledi.

        Kovid-19 döneminde dahi yükseliş grafiğinin hiç azalmadığını anlatan Dayan, hem kozmetik hem de tıbbi cihaz sektörünün giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

        Dayan, kozmetik ve estetik işlemlerde kullanılan dermal dolgu ve mezoterapi ürünlerine iç pazarda ciddi bir rağbet olduğunu vurguladı.

        Ürünlerin çoğunun ithal edildiğini dile getiren Dayan, buradan yola çıkarak hem yerli mezoterapi hem de dermal dolgu ürünleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Dayan, dermal dolgu ürünlerinin fizikokimyasal karakterizasyonların ve biouyumluluk testlerinin devam ettiğini, testlerin ardından klinik araştırmalara geçeceklerini dile getirdi.

        Kozmetikte kullanılan mezoterapi ürününü piyasaya çıkardıklarını ifade eden Dayan, şöyle konuştu:

        "Dermal dolgu ve mezoterapi ürünü tüketimi ülkemizde yıllık 5 milyonu aşmış durumda. Bunun yerli imkanlarla karşılanan bir kısmı var, biz de buna ilave olacağız. Buradaki tesisimiz yıllık 150 bin dermal dolgu ve 50 bin mezoterapi ürünü üretim kapasitesine sahip. Bir mezoterapi kutumuzda ise 5 şişe (5 veya 10 ml) bulunmakta. İlk mezoterapi ürünümüzü çıkardık. Seri üretimini yapıyoruz. İhraç izin belgesini de aldık. 4 mezoterapi ürünü daha çıkaracağız. Bunlardan farklı kullanım amacı olanlar var. Türkiye'nin ilk düşük çapraz bağ oranlı hyalüronik asitli mezoterapi ürününü ürettik. Devamında da vitamin içerikli, kokteyl şeklinde ve peptit (proteinlerin daha küçük versiyonları) içerikli olanları sırasıyla üretmeye başlayacağız. Bunlarla ilgili AR-GE çalışmalarımız bitti, seri üretime hazırlanıyoruz."

        Doç. Dr. Dayan, mezoterapi ürünlerinin özellikle cildin yenilenmesi, bakımı ve onarımı için kullanılan bir yöntem olduğuna dikkati çekerek, cildin tekrar eski haline dönmesi veya cilt kırışıklıklarının daha fazla derinleşmemesi için uygulandığını anlattı.

        Dermatologlar, plastik cerrahlar ve işin uzmanı kişilerce cilt analizi yapıldıktan sonra uygun yöntemin seçildiğini belirten Dayan, "Bu yüzden ürün yelpazesi oldukça önemli. Her cildin ihtiyacı farklı olabiliyor. Kiminde nem dengesi ön plana çıkarken kiminde hücre yenilemesi, kiminde de küçük kırışıklıkların giderilmesi gibi istekler olabilmekte. Bizim çıkardığımız ilk mezoterapi ürünümüzün testlerini de yaptırdık. Hem dermatolojik olarak test ettirdik hem de bir hastanede klinik çalışmalarını gerçekleştirdik. İkisinde de çok olumlu ve güzel sonuçlar aldık. Bunları raporladık, satış kanallarımız da bu raporları kullanmakta." diye konuştu.

        Dayan, üretim yerindeki ISO Class 8 ve 7 standartlara sahip temiz odanın içerisinde reaktörler bulunduğunu kaydederek, "Bunlar biyoreaktör (biyolojik reaksiyonların kontrol altında yürütüldüğü sistemler) temelli ürünler. Biz el değmeden hem solüsyonumuzu üretiyoruz hem de saflaştırmasını yapıyoruz. Saflaştıktan sonra yine el değmeden dolumu gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da paketleme ve diğer aşamalara geçmiş oluyor. Sterilizasyon ünitemiz var ve sterilizasyonlarını da yine kendi tesisimizde gerçekleştiriyoruz." dedi.

        - "Avantajımız tam bir fiyat performans ürünü"

        Yurt dışından getirilen ürünlere göre çok daha uygun maliyetli üretim yaptıklarını anlatan Dayan, şunları kaydetti:

        "Tabii ki bazı ham maddelerimizi yurt dışından alıyoruz ama baktığınızda çok ciddi bir maliyet avantajı sunabiliyoruz. Dolayısıyla ürünlerimiz hem ithal edilen ürünlere karşılık olarak yerli pazara bir alternatif oluşturuyor hem de bir potansiyel ihraç ürünü ortaya koyuyor. Ülkemizin cari açığını kapatmaya ilerleyen yıllarda tesisimizin büyümesiyle küçük de olsa bir katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Bu ürünlere baktığınızda biz şunu garanti edebiliyoruz. Bizim ürünümüz zaten uluslararası regülatörler tarafından onaylandığı için herhangi bir eksiğimiz yok. Avantajımız tam bir fiyat performans ürünü. Ürünlerimiz hem yerli tüketimi destekleyecek hem de yurt dışında da önemli bir alternatif haline gelecek."

        Dayan, Sağlık Bakanlığının bu kapsamda üretilen ürünler için takip sistemi bulunduğunu, herhangi bir kozmetik ürününün veya tıbbi cihazın hem ismiyle hem de barkod numarasıyla kontrol edilebildiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü!
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        Sahte içkiden can kaybı yükseliyor!
        Putin Merkel'den özür diledi
        Putin Merkel'den özür diledi
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Trump'ın son tehdidi kimlere?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        Biden, oğlu Hunter için af yetkisini kullandı
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa...
        Sergen Yalçın noktayı koydu!
        Sergen Yalçın noktayı koydu!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de son bir haftada 59 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de son bir haftada 59 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 58 zanlı yakalandı
        Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 58 zanlı yakalandı
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 18 zanlı yakal...
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 18 zanlı yakal...
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı