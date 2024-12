Hayatını "madalya avcısı" görme engelli kızına adadı

HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de damar kuruluğu nedeniyle henüz 6,5 aylıkken görme yetisini kaybeden milli yüzücü Cemre'nin 47 yaşındaki annesi Şenay Ateş, yalnız bırakmadığı kızının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.

Şenay Ateş, prematüre doğan ve kuvözde tedavi gördüğü sırada damar kuruluğu nedeniyle görme yetisini kaybeden Cemre'yi 6 yaşında, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz döneminde açılan yüzme kursuna yazdırdı.

Cemre'yi 10 yıldır hafta içi her gün Kadir Has Yüzme Havuzu'na götüren annesi Şenay Ateş, burada kızının ihtiyaçlarını gideriyor ve onu antrenmana hazırlıyor.

Ateş, bedensel, zihinsel ve görme engelli her özel çocuğun farklı bir yeteneğinin olduğunu, bunun da aileleri tarafından açığa çıkarılabileceğini dile getirdi.

Özel çocuklara sahip ailelere seslenen anne Ateş, şunları kaydetti:

"Lütfen çocuklarınızı saklamayın. Devletimizin sunduğu birçok imkan var, çocuklarınızı buralara getirin. Her adımında yanında olduğum kızımın gözü de kulağı da oldum. Ben Cemre'nin bastonuyum. Sabahtan akşama kadar Cemre ile ilgileniyorum. Spora, müziğe ve okula her yere ben götürüp getiriyorum. Cemre'nin her antrenmanına ve katıldığı tüm organizasyonlara gittim. Hiç gitmediğim olmadı. Çok farklı yerler gördüm ve insanlar tanıdım. Bana böyle bir çocuk verdiği için Allah'a şükrediyorum. Kızımla gurur duyuyorum."