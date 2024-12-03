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        Hayatını "madalya avcısı" görme engelli kızına adadı

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de damar kuruluğu nedeniyle henüz 6,5 aylıkken görme yetisini kaybeden milli yüzücü Cemre'nin 47 yaşındaki annesi Şenay Ateş, yalnız bırakmadığı kızının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:04
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        Hayatını "madalya avcısı" görme engelli kızına adadı
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de damar kuruluğu nedeniyle henüz 6,5 aylıkken görme yetisini kaybeden milli yüzücü Cemre'nin 47 yaşındaki annesi Şenay Ateş, yalnız bırakmadığı kızının tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.

        Şenay Ateş, prematüre doğan ve kuvözde tedavi gördüğü sırada damar kuruluğu nedeniyle görme yetisini kaybeden Cemre'yi 6 yaşında, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz döneminde açılan yüzme kursuna yazdırdı.

        Burada milli takım antrenörü Ahmet Eskalen ile tanışan Ateş, kızını profesyonel olarak eğitim almaya ve bu sporu yapmaya yönlendirdi.

        Zaman içerisinde gösterdiği performansla milli takıma seçilen 16 yaşındaki Cemre, 16 Türkiye şampiyonasında 63 altın ve 2 gümüş madalya kazandı, Almanya'da 2022'de 48 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen Para Dünya Serisi'nde ikincilik elde etti.

        Cemre'yi 10 yıldır hafta içi her gün Kadir Has Yüzme Havuzu'na götüren annesi Şenay Ateş, burada kızının ihtiyaçlarını gideriyor ve onu antrenmana hazırlıyor.

        Yaklaşık 3 saat süren antrenman süresince kızını havuz kenarında bekleyen Ateş, ardından Cemre ile tekrar eve dönüyor.

        Antrenman ve müsabakalarda kızını yalnız bırakmayan Ateş, "madalya avcısı" kızının hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "İyi ki kendimi çocuğuma adamışım"

        Şenay Ateş, AA muhabirine, özel çocuğu olan annelerin 10 kat daha fazla fedakarlık göstermeleri gerektiğini söyledi.

        Hayata 1-0 yenik başlayan özel çocuklara ailelerin "ışık" olması gerektiğini vurgulayan Ateş, "Çocuğumla gurur duyuyorum. Aslında kendimle de gurur duyuyorum. 10 senemizi verdik bu işe. Hiçbir gününden ve dakikasından pişman değilim. İyi ki kendimi çocuğuma feda edip, adamışım. Onunla çok şey öğrendim. Cemre ufkumu açtı, hayata farklı bakmamı sağladı. Cemre'yi evden çıkarmasaydım, ne o böyle olabilirdi ne de ben böyle olabilirdim." diye konuştu.

        Ateş, bedensel, zihinsel ve görme engelli her özel çocuğun farklı bir yeteneğinin olduğunu, bunun da aileleri tarafından açığa çıkarılabileceğini dile getirdi.

        Özel çocuklara sahip ailelere seslenen anne Ateş, şunları kaydetti:

        "Lütfen çocuklarınızı saklamayın. Devletimizin sunduğu birçok imkan var, çocuklarınızı buralara getirin. Her adımında yanında olduğum kızımın gözü de kulağı da oldum. Ben Cemre'nin bastonuyum. Sabahtan akşama kadar Cemre ile ilgileniyorum. Spora, müziğe ve okula her yere ben götürüp getiriyorum. Cemre'nin her antrenmanına ve katıldığı tüm organizasyonlara gittim. Hiç gitmediğim olmadı. Çok farklı yerler gördüm ve insanlar tanıdım. Bana böyle bir çocuk verdiği için Allah'a şükrediyorum. Kızımla gurur duyuyorum."

        - "Annem bana her zaman ışık oldu"

        Milli yüzücü Cemre Ateş ise özel hayatından vazgeçerek kendisine her daim önderlik eden annesine teşekkür ettiğini belirtti.

        Annesi sayesinde spor hayatında başarılı olduğunu anlatan Cemre, "Bazen pes edecekmiş gibi oldum, bırakacaktım ama annem hep arkamdaydı. Sürekli bana destek verdi. Katıldığım şampiyonalara annemin de gelmesi çok güzel. Annem bana her zaman ışık oldu, beni yönlendirdi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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