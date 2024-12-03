Tarihi Gön Han, restorasyonun ardından etkinliklere ev sahipliği yapacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmaları süren tarihi Gön Han'ın yeni yüzüyle etkinliklere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Piri Mehmet Paşa tarafından yaklaşık 520 yıl önce yaptırılan hanın İstanbul'daki bir vakfa ait olduğunu ve yıllardır kaderine terk edildiğini belirtti.

Hanı kiraladıklarını ve restorasyon yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"3 bin kamyonun üzerinde hafriyat çıkartarak hanın tekrar ayağa kalkmasını sağladık. Tam 3 senedir burada hummalı bir çalışma yapıyoruz. Bir tarihi eser için bu hakikaten çok kısa bir zaman çünkü restorasyon yıllar süren bir çalışma. Arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. Çok hızlı bir şekilde güzel bir ortamı hayata geçirdiler. Burası 2025 yılında Kayseri'nin en gözde lokasyonlarından bir tanesi olacak. 2025 yılı, Melikgazi yılı olacak inşallah. Köşk Medrese ile Gön Han ile Çarşı Melikgazi ile Oyuncak Kütüphanesi ve Masal Evi gibi birçok projemizle 2025 yılında sizlere çok güzel hizmet edeceğiz. Gön Han'da hummalı çalışmalarımız devam ediyor, az kaldı. İnşallah birkaç aya burası çok güzel hale gelecek."