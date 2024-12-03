Başkan Çolakbayrakdar, akülü araçla Rabia Yağmur'u sevindirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 24 yaşındaki Rabia Yağmur'a akülü araç hediye etti.

Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Rabia'nın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Rabia'ya hayatında başarılar dileyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rabia'nın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bütün engelli kardeşlerime sağlıklı sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum."

Yağmur ise hediye edilen akülü araç sayesinde artık kendi başına dışarı çıkabileceğini ifade etti.