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        Kayseri'de kamu kurumlarının müdürleri ile engelliler, tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı

        Kayseri'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile kamu kurumlarının müdürleri basketbol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:18
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        Kayseri'de kamu kurumlarının müdürleri ile engelliler, tekerlekli sandalyede basketbol maçı yaptı
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        Kayseri'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile kamu kurumlarının müdürleri basketbol maçı yaptı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Talas Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, eğlenceli zaman geçirmek için bir araya geldiklerini bildirdi.

        Yaptıkları etkinlikle farkındalık yaratmak istediklerini belirten Çıngır, bakanlık olarak engellilerin sosyal hayata uyumu, iş gücüne katılımları ve rehabilitasyonları noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından İstikbal Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde koruma ve bakım altındaki gençler halk oyunları ve dans gösterileri sundu.

        Etkinlik kapsamında, Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mahmut Kök ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Emin Keleş'ten oluşan takımla maç yaptı.

        Kurum müdürlerinin tekerlekli sandalyeye oturarak katıldığı müsabakayı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 8-2 kazandı.

        Vali Yardımcısı Erkaya, galibiyet sevinci yaşayan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na kupa takdim etti.

        Etkinliğe katılan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da oyunculara madalya verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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