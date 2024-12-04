Kayseri Kent Konseyinin ilk çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyinin ilk çalışma grubu toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin daha yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir şehir olması için harekete geçen konsey, Kayseri'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına başladı.

Konsey, Kayseri Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantılara, STK ile deprem ve afet yönetimi çalışma gruplarının katılımıyla başladı. Serdar Altuntuğ başkanlığında faaliyet gösteren Kayseri Kent Konseyinin 22 çalışma grubu, şehri daha güçlü ve dayanıklı hale getirmek için çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Toplantılarda, Kayseri’nin kalkınması için iş birliği ve dayanışma mesajları verilirken, konseyin, kentin sorunlarına çözüm üretme noktasında önemli rol üstleneceği ifade edildi.