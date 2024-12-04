Kayseri'de 286 personelle deprem tatbikatı yapıldı

Kayseri Valiliği koordinasyonunda 286 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan tatbikatlar doğrultusunda Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz başkanlığında AFAD Merkezi'nde toplandı.

Senaryo gereği, AFAD ekipleri, Talas ilçesi Harman Mahallesi Erciyes Siteleri kentsel dönüşüm alanında deprem sonucu evlerin yıkıldığı ihbarında bulundu.

"Tatbikatta toplam 45 araç ve 286 personel görev alıyor. Bu senaryonun bir ayağı da Erciyes Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Şu an orada da hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Senaryo gereği hastaneye de ağır hasar almış başka bir hastaneden nakiller sağlanıyor. Bizim TAMP tatbikatımızda şu ana kadarki sürecimiz çok olumlu ve güzel geçiyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. İnşallah daha iyi, güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."