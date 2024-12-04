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        Kayseri'de 286 personelle deprem tatbikatı yapıldı

        Kayseri Valiliği koordinasyonunda 286 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:03
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        Kayseri'de 286 personelle deprem tatbikatı yapıldı
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        Kayseri Valiliği koordinasyonunda 286 arama kurtarma personelinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan tatbikatlar doğrultusunda Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz başkanlığında AFAD Merkezi'nde toplandı.

        Senaryo gereği, AFAD ekipleri, Talas ilçesi Harman Mahallesi Erciyes Siteleri kentsel dönüşüm alanında deprem sonucu evlerin yıkıldığı ihbarında bulundu.

        Çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezinden deprem ihbarını alır almaz enkaz alanlarına ulaştı.

        Polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, enkazda dinleme yapan ekipler, yaralıların yerini tespit ederek kurtardı.

        Ekiplerce Erciyes Üniversitesindeki hastanede yanan binada mahsur kalan vatandaşlar için de tahliye çalışması gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin farklı noktalarında hiçbir kuruma haber vermeden deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Genç, tatbikatla ekiplerin olay yerine intikal sürelerini ölçmeyi ve kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlayabilmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Tatbikatın AFAD koordinasyonunda jandarma, emniyet, itfaiye, Büyükşehir ve Talas belediyeleri, ANDA, UMKE ile sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurumlarıyla icra edildiğini anlatan Genç, şunları kaydetti:

        "Tatbikatta toplam 45 araç ve 286 personel görev alıyor. Bu senaryonun bir ayağı da Erciyes Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Şu an orada da hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Senaryo gereği hastaneye de ağır hasar almış başka bir hastaneden nakiller sağlanıyor. Bizim TAMP tatbikatımızda şu ana kadarki sürecimiz çok olumlu ve güzel geçiyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. İnşallah daha iyi, güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."

        Öte yandan, ekiplerin çalışmasını ağlayarak izleyen vatandaşlardan Kudret Karasu, bir süre önce vefat eden anne babasının, öncesinde depremde hasar gördüğü için yıkımı süren kentsel dönüşüm alanındaki konutlardan birinde oturduğunu söyledi.

        Karasu, ambulansları görüp alana yaklaştığında enkazda kalanlar olduğunun söylendiğini, deprem tatbikatı yapıldığını öğrenince de rahatladığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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