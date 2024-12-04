Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi (53) kentte belirlediği adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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