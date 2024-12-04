Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." notuyla operasyonun görüntüsünü paylaştı.

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