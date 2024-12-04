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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 21:03 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:03
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda Ü.Y. yakalandı.

        Zanlıyla birlikte 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." notuyla operasyonun görüntüsünü paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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