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        Büyükşehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere ücretsiz otopark desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ aracılığıyla 3 bin 868 özel gereksinimli vatandaşa ücretsiz otopark desteği sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:06
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        Büyükşehir Belediyesinden özel gereksinimli bireylere ücretsiz otopark desteği
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ aracılığıyla 3 bin 868 özel gereksinimli vatandaşa ücretsiz otopark desteği sunuyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin özel sakinleri yol kenarı otoparklarından 2 saat, katlı otoparklardan ise günlük 14 saat şeklinde ücretsiz faydalanabiliyor.

        Şehrin altyapısını da özel gereksinimli vatandaşlara uygun şekilde oluşturmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlayacak 80 aracın 876 kapısına engelliler için rampalar yaptırdı.

        Ayrıca trafikte, "Erişilebilir Yaya Butonları" projesi sayesinde 20 kavşakta 160 buton ile özel gereksinimli vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkanı tanındı.

        Ulaşım AŞ'nin ücretsiz otopark desteğinden 3 bin 868 özel gereksinimli vatandaş yararlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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