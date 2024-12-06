Kayseri'de aranan 8 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şubesi personeli, 44 ekip ve 109 personelle uygulama yaptı.

Yapılan 27 uygulamada 3 bin 376 kişi ve 1219 araç sorgulandı, 75 park kontrol edildi, aranan 8 şüpheli yakalandı.