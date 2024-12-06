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        Kayseri'de salçaya gizlenen 592 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de salça doldurulmuş bidonlara gizlenen 592,55 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:56
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        Kayseri'de salçaya gizlenen 592 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de salça doldurulmuş bidonlara gizlenen 592,55 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine, kontrol noktasında durdurdukları bir araçta, narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama yaptı.

        Aramada, içinde salça olan bidonlara gizlenmiş 592,55 gram uyuşturucu madde ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.B'nin (31) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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