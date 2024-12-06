Kayseri'de salçaya gizlenen 592 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aramada, içinde salça olan bidonlara gizlenmiş 592,55 gram uyuşturucu madde ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine, kontrol noktasında durdurdukları bir araçta, narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama yaptı.

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