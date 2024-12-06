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        Kocasinan Belediyesi 10 yılda 1370 kilometre yol yaptı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt plenti ve konkasör tesisi ile 1 milyon 738 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve 1370 kilometre yol yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:27
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        Kocasinan Belediyesi 10 yılda 1370 kilometre yol yaptı
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt plenti ve konkasör tesisi ile 1 milyon 738 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve 1370 kilometre yol yaptıklarını bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan’da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yol ve kaldırım yaptıklarını, merkezde alan bakımından en büyük ilçe olduklarını belirtti.

        Ekiplerin mevsim şartları elverdiğince yol yapımı ve asfalt serimine devam ettiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Daha çağdaş normlarda daha geniş ve konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlanıyoruz. Bu zamana kadar 1 milyon 738 bin ton asfalt serimi ve 1370 kilometre yol yaptık. Kendi öz kaynaklarımızla üretim yaptığımız için asfalt plentimizle rekor tasarruf sağlıyoruz. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve yüzde 100 yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

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