        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:08
        Kayseri'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.Ö. yönetimindeki 52 ABD 345 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

