Kayseri'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 12.03.2026 - 10:08 Güncelleme:
A.Ö. yönetimindeki 52 ABD 345 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
