Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de zabıta ekipleri kasımda 1250 denetim yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kasım ayında 1250 denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de zabıta ekipleri kasımda 1250 denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kasım ayında 1250 denetim gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri görev ve yetki sorumluluğundaki alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler geçen ay 7 araç ve 72 personel ile şehrin sağlık, huzur ve güvenliğine destek oldu.

        Gerçekleştirilen 1250 denetimde, seyyar satıcılara 53, seyyar ve ticari araçlara 11, marketlere 20, işgal işlemlerine 25, dilencilere 84, çevre kirliliğine yönelik tespitlerde ise 3 olmak üzere toplam 196 yasal işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"

        Benzer Haberler

        Zabıtalar pazar yerlerinde ölçü ayar ve etiket denetimi yaptı
        Zabıtalar pazar yerlerinde ölçü ayar ve etiket denetimi yaptı
        Kocasinan Belediyesi 10 yılda 1370 kilometre yol yaptı
        Kocasinan Belediyesi 10 yılda 1370 kilometre yol yaptı
        Tomarza ilçesinde yeni içme suyu deposu ve hat imalatı hizmete sunuldu
        Tomarza ilçesinde yeni içme suyu deposu ve hat imalatı hizmete sunuldu
        Yaktığı mangalın üzerine düşen 11 yaşındaki Mikail, doku nakliyle sağlığına...
        Yaktığı mangalın üzerine düşen 11 yaşındaki Mikail, doku nakliyle sağlığına...
        Salça bidonundaki uyuşturucu narkotik köpeği Jack buldu
        Salça bidonundaki uyuşturucu narkotik köpeği Jack buldu
        Büyükşehir personeline depremde tahliye eğitimi verildi
        Büyükşehir personeline depremde tahliye eğitimi verildi