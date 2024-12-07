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        Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi etkinlik düzenledi

        Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan "Öğretmen Akademileri"nde Şehir ve Kültür Akademisi'nin ilk dersi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:10
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        Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi etkinlik düzenledi
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        Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan "Öğretmen Akademileri"nde Şehir ve Kültür Akademisi'nin ilk dersi yapıldı.

        Kayseri Lisesi Faruk Nafiz Çamlıbel Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, faaliyetlerini 3 farklı alanda yürüttüklerini ifade etti.

        Ders verilen mekanların tarihi mekanlar olmasına dikkat ettiklerini anlatan Akman, şöyle konuştu:

        "Şehir ve kültür, edebiyat ve müzik akademileri baktığınız zaman bakanlığımız tarafından geçen yıl yapılmış olan bir projeydi. Şehrimizde bu yıl uygulamak nasip oldu. Şu anda şehir ve kültür, edebiyat ve müzik akademisi alanlarında yapıyoruz. Büyük salonlarda toplandığımız zaman bu salonlar neden dolmuyor diye bekleniyor ama aslında bunun bir sebebi var. Başvurular bu alanlara çok oldu. Maalesef biz bu dersleri işlerken iki şeye çok önem veriyoruz. Hem bu şehrin kültüründe, müziğinde ve edebiyatında yer edinmiş kişilere ders verdirmeyi ve bunun yanında da ders verdiğimiz mekanların da tarihi mekanlar olmasına dikkat ediyoruz. Sayımız 20 veya 30 kişiyi geçmiyor. Biz bunları yaparken sayıları kısıtladık. Şehir akademisinde 30, müzik akademisinde 20 ve edebiyat akademisinde 20 öğretmenimizi aldık. Bundan sonra da akademilerimiz devam edecek."

        Konuşmanın ardından lise binasındaki Milli Mücadele Müzesi'nde devam eden etkinlikte, tarihçi Mustafa Cingil "Şehir ve tarih", araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu da "Şehir ve Efsaneler" konularında öğretmenlere ders verdi.

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