KESOB Başkanı Odakır'dan Yerli Malı Haftası mesajı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Yerli Malı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Odakır, mesajında, vatandaşların yerli ürünleri tercih etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Haftanın önemli bir amaca hizmet ettiğini ve oluşturmak istediği bilinçle farkındalık düzeyinin değerli olduğunu belirten Odakır, şunları kaydetti: