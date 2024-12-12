Kayseri'de elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haydura Sokak'ta çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplere bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, güvenli bir şekilde kurtardıkları kediyi doğal ortamına bıraktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.