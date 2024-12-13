Halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Ekipler güvenlik kamerası incelemesinde hırsızlığı gerçekleştiren kişinin T.B. (36) olduğunu tespit etti.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir halk otobüsünden yapılan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

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