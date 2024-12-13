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        Halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 00:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 00:43
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        Halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halk otobüsünde hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir halk otobüsünden yapılan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler güvenlik kamerası incelemesinde hırsızlığı gerçekleştiren kişinin T.B. (36) olduğunu tespit etti.

        Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Hırsızlık anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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