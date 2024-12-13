Melikgazi Belediyesine Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası verildi

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülünü aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da Türk Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen programda yerel yönetimlerde iyi ve demokratik yönetişimin bir standart haline gelmesini amaçlayan ve Avrupa Konseyi’nin geliştirdiği “Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markaları” belli oldu.

Değişime katkı sağlayarak çalışmaya devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu markayı Türkiye’de almayı hak kazanan toplam 13 büyükşehir, il ve ilçe belediyesi arasında Melikgazi Belediyesi olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu markayı almak bizim için çok anlamlı, bundan büyük mutluluk duyduk. Aldığımız bu ödül ve takdirler yapmış olduğumuz hizmetlerle hedeflerimize ulaşmaya başladığımızın en önemli göstergesidir. Melikgazi'mizin geleceğini halkımız ile beraber şekillendiriyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan belediyemiz, vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla ilçemizin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek. Bu ödül, Melikgazi’nin sadece bugünün belediyesi olmadığını aynı zamanda geleceğin de belediyesi olma vizyonunu güçlendiriyor. Aldığımız bu ödülü daha ileriye taşımak ve sürdürülebilir bir yönetişim modeli oluşturmak için çalışmalara devam edeceğiz."