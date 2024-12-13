Kayseri'de kazılarda ortaya çıkarılan fosilleri ayaklandırma çalışmaları sürüyor

Kayseri'de gün yüzüne çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018'de başlayan kazı çalışmaları sürüyor.

Son dönemdeki çalışmalarda, zürafa ve domuz ailelerine ait fosillerin yanı sıra tam bir domuz kafatası da bulundu.