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        Kayseri'de kazılarda ortaya çıkarılan fosilleri ayaklandırma çalışmaları sürüyor

        Kayseri'de gün yüzüne çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:43
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        Kayseri'de kazılarda ortaya çıkarılan fosilleri ayaklandırma çalışmaları sürüyor
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        Kayseri'de gün yüzüne çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırma çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018'de başlayan kazı çalışmaları sürüyor.

        Son dönemdeki çalışmalarda, zürafa ve domuz ailelerine ait fosillerin yanı sıra tam bir domuz kafatası da bulundu.

        Kazı sezonunun sona ermesiyle laboratuvar ve ayaklandırma çalışmalarına hız verildi. İlk aşamada gergedan, zürafa ve fil örneklerinin ayaklandırma süreçlerine başlandı.

        Yamula fosil lokaliteleri, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli paleontolojik merkez olma yolunda ilerliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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