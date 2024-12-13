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        Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm atıklarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında hizmete sundukları ikili toplama aracı ile 4 milyon 520 bin 555 kilogram ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılmış olarak topladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:22
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        Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm atıklarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyor
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında hizmete sundukları ikili toplama aracı ile 4 milyon 520 bin 555 kilogram ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılmış olarak topladıklarını bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, vatandaşlara hizmet veren araç ile çevreye ve ekonomiye katkı sağladıklarını belirtti.

        "Sıfır Atık Projesi" kapsamında örnek olacak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında vatandaşlara hizmet veren aracın, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağladığını ifade etti.

        2020 yılında hizmete sundukları ikili toplama aracı ile 4 milyon 520 bin 555 kilogram ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılmış olarak topladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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